В Иркутской области в День народного единства разыграют авиабилеты

Главным призом станет сертификат на полёт в любом направлении в любое время



В Иркутске пройдут торжественные мероприятия, посвящённые Дню народного единства. Так, традиционно 4 ноября на территории историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» состоится Шествие памяти (6+). Участие в нём примут представители конфессий, национально-культурных центров, общественности. Сбор участников 4 ноября с 12:40 до 13:00 на входе в историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора» со стороны театра кукол «Аистёнок». К участию приглашаются все желающие.



Также, на площади бульвара Постышева состоится праздничный концерт «Мы едины» с участием творческих коллективов (12+). Начало мероприятия в 14:00, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.



Различные мероприятия, посвящённые Дню народного единства, запланированы в округах Иркутска. В частности, в центральной городской библиотеке имени А. В. Потаниной пройдёт тематическая выставка «Сыны Отечества, освободившие Россию» (6+). В общеобразовательных организациях запланированы классные часы, викторины, лектории.



Кроме того, 12 ноября в рамках празднования Дня народного единства состоится ежегодная интеллектуально-развлекательная квиз-игра «Иркутск – наш общий дом» для юных представителей национально-культурных и военно-патриотических организаций города (12+). Игра пройдёт в 3 этапа. Команды будут отвечать на вопросы о культуре народов, проживающих на территории России, истории города и известных жителях. Квиз-игра состоится в музее истории города Иркутска имени А.М. Сибирякова. Заявки на участие можно подать до 7 ноября.



По информации пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области, 4 ноября в иркутском дворце спорта «Труд» будет дан праздничный концерт (12+). На сцену выйдут национальные творческие коллективы, исполнители детских студий. Здесь будут разыграны призы – авиабилеты с открытой датой от российского авиаперевозчика. В конце концертной программы состоится розыгрыш главного приза – сертификата на 25 тысяч рублей на полёт в любом направлении в любое время. Национально-культурные центры региона проведут ярмарку, на которой представят свои изделия декоративно прикладного творчества, сувениры. Начало мероприятия в 11:00. Вход свободный.



День народного единства приглашают отметить и в областных учреждениях культуры. В областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского состоится театральный перформанс «Сказки России» (12+) и открытый литературный микрофон «Россия в стихах её народов» (12+), где каждый желающий сможет прочитать стихи на языке любого народа страны.



В областной детской библиотеке имени Марка Сергеева пройдёт познавательная игра «В дружбе народов – единство России» (0+). Это игра-путешествие по разным регионам страны, во время которой ребята познакомятся с проживающими там народами, их культурой и обычаями. Затем начнётся историко-литературный брейн-ринг «Сильна держава, коль народ един» (0+). Библиотекарь познакомит ребят с историей появления Дня народного единства: откуда он пришёл и какие исторические события происходили в те далекие годы в России. После этого читатели разделятся на две команды и проверят в соревновании свои знания по истории.



«Хоровод Единства» будут водить в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» (12+). Он призван объединить людей разных традиций, мировоззрений и культур. Мероприятие будет посвящено Дню народного единства и Казанской иконы Божьей Матери. В его рамках также пройдут молебен в честь иконы Казанской Божьей Матери и экскурсия с посещением Казанской церкви (1679 г.) – одной из самых древних действующих церквей Иркутской епархии.



В главном корпусе Иркутского областного художественного музея имени В.П. Сукачёва состоится тематическая экскурсия «Прекрасная императрица» (16+). В информационно-аналитическом центре музея пройдут мастер-классы (16+) по технике китайской живописи «У-син» и технике японских комиксов «Манга».



Также со 2 по 4 ноября жители области могут присоединиться к всероссийской акции, проводимой по инициативе регионов и при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Это своеобразный флешмоб в социальных сетях. Его девиз – «Уникальность в идентичности!» Акция направлена на развитие народных промыслов и ремёсел, а также на вовлечение граждан России в дело сохранения традиционной культуры и уникальных производств.



Для участия в флешмобе нужно сфотографироваться в национальном костюме или одежде с элементами традиционных фасонов и паттернов региона, поделиться снимком коллекции вашей посуды, игрушек или других предметов, в которых присутствует самобытность народного творчества.



Далее нужно опубликовать фото в соцсетях с хештегами #россия, #мыедины, #нхп, #наименование промысла. В Иркутской области также можно пользоваться хештегами #иркутскаяобласть, #народыприбайкалья, #мирнабайкале, #сохраняйтрадиции. Лучшие снимки попадут в сторис на страницах в соцсетях Минпромторга РФ.

