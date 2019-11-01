 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 Ноября

31 Октября

Популярное

В Иркутской области в День народного единства разыграют авиабилеты

В Иркутской области в День народного единства разыграют авиабилеты
Общество,  Фото:pixabay.com
Главным призом станет сертификат на полёт в любом направлении в любое время

В Иркутске пройдут торжественные мероприятия, посвящённые Дню народного единства. Так, традиционно 4 ноября на территории историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» состоится Шествие памяти (6+). Участие в нём примут представители конфессий, национально-культурных центров, общественности. Сбор участников 4 ноября с 12:40 до 13:00 на входе в историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора» со стороны театра кукол «Аистёнок». К участию приглашаются все желающие.

Также, на площади бульвара Постышева состоится праздничный концерт «Мы едины» с участием творческих коллективов (12+). Начало мероприятия в 14:00, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Различные мероприятия, посвящённые Дню народного единства, запланированы в округах Иркутска. В частности, в центральной городской библиотеке имени А. В. Потаниной пройдёт тематическая выставка «Сыны Отечества, освободившие Россию» (6+). В общеобразовательных организациях запланированы классные часы, викторины, лектории.

Кроме того, 12 ноября в рамках празднования Дня народного единства состоится ежегодная интеллектуально-развлекательная квиз-игра «Иркутск – наш общий дом» для юных представителей национально-культурных и военно-патриотических организаций города (12+). Игра пройдёт в 3 этапа. Команды будут отвечать на вопросы о культуре народов, проживающих на территории России, истории города и известных жителях. Квиз-игра состоится в музее истории города Иркутска имени А.М. Сибирякова. Заявки на участие можно подать до 7 ноября.

По информации пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области, 4 ноября в иркутском дворце спорта «Труд» будет дан праздничный концерт (12+). На сцену выйдут национальные творческие коллективы, исполнители детских студий. Здесь будут разыграны призы – авиабилеты с открытой датой от российского авиаперевозчика. В конце концертной программы состоится розыгрыш главного приза – сертификата на 25 тысяч рублей на полёт в любом направлении в любое время. Национально-культурные центры региона проведут ярмарку, на которой представят свои изделия декоративно прикладного творчества, сувениры. Начало мероприятия в 11:00. Вход свободный.

День народного единства приглашают отметить и в областных учреждениях культуры. В областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского состоится театральный перформанс «Сказки России» (12+) и открытый литературный микрофон «Россия в стихах её народов» (12+), где каждый желающий сможет прочитать стихи на языке любого народа страны.

В областной детской библиотеке имени Марка Сергеева пройдёт познавательная игра «В дружбе народов – единство России» (0+). Это игра-путешествие по разным регионам страны, во время которой ребята познакомятся с проживающими там народами, их культурой и обычаями. Затем начнётся историко-литературный брейн-ринг «Сильна держава, коль народ един» (0+). Библиотекарь познакомит ребят с историей появления Дня народного единства: откуда он пришёл и какие исторические события происходили в те далекие годы в России. После этого читатели разделятся на две команды и проверят в соревновании свои знания по истории.

«Хоровод Единства» будут водить в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» (12+). Он призван объединить людей разных традиций, мировоззрений и культур. Мероприятие будет посвящено Дню народного единства и Казанской иконы Божьей Матери. В его рамках также пройдут молебен в честь иконы Казанской Божьей Матери и экскурсия с посещением Казанской церкви (1679 г.) – одной из самых древних действующих церквей Иркутской епархии.

В главном корпусе Иркутского областного художественного музея имени В.П. Сукачёва состоится тематическая экскурсия «Прекрасная императрица» (16+). В информационно-аналитическом центре музея пройдут мастер-классы (16+) по технике китайской живописи «У-син» и технике японских комиксов «Манга».

Также со 2 по 4 ноября жители области могут присоединиться к всероссийской акции, проводимой по инициативе регионов и при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Это своеобразный флешмоб в социальных сетях. Его девиз – «Уникальность в идентичности!» Акция направлена на развитие народных промыслов и ремёсел, а также на вовлечение граждан России в дело сохранения традиционной культуры и уникальных производств.

Для участия в флешмобе нужно сфотографироваться в национальном костюме или одежде с элементами традиционных фасонов и паттернов региона, поделиться снимком коллекции вашей посуды, игрушек или других предметов, в которых присутствует самобытность народного творчества.

Далее нужно опубликовать фото в соцсетях с хештегами #россия, #мыедины, #нхп, #наименование промысла. В Иркутской области также можно пользоваться хештегами #иркутскаяобласть, #народыприбайкалья, #мирнабайкале, #сохраняйтрадиции. Лучшие снимки попадут в сторис на страницах в соцсетях Минпромторга РФ.
Иркутская область День народного единства Иркутск концерт Праздники авиабилеты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске состоится конкурс бурятских театральных коллективов
В Иркутске состоится конкурс бурятских театральных коллективов
Общество, 01.11.2019
Участники и лауреаты получат подарки и дипломы
В Бурятии началась акция «День донорского совершеннолетия»
В Бурятии началась акция «День донорского совершеннолетия»
Общество, 01.11.2019
К участию приглашаются люди старше 18 лет, не имеющие противопоказаний к донорству
В Иркутске стартовал международный волейбольный турнир
В Иркутске стартовал международный волейбольный турнир
Общество, 01.11.2019
В соревнованиях принимает участие команда из Бурятии
В Агинском округе наградили девочек, проявивших мужество на пожаре
В Агинском округе наградили девочек, проявивших мужество на пожаре
Общество, 01.11.2019
Они спасли детей, вытащив их из горящего дома
В Иркутской области в День народного единства разыграют авиабилеты
В Иркутской области в День народного единства разыграют авиабилеты
Общество, 01.11.2019
Главным призом станет сертификат на полёт в любом направлении в любое время
В Улан-Удэ идёт благоустройство площади Банзарова
В Улан-Удэ идёт благоустройство площади Банзарова
Общество, 01.11.2019
Весной здесь заасфальтируют прилегающие дороги
Фильм о дизайнере из Улан-Удэ получил Гран-при Байкальского фестиваля кино
Фильм о дизайнере из Улан-Удэ получил Гран-при Байкальского фестиваля кино
Общество, 01.11.2019
Работа потрясла членов жюри искренностью улан-удэнки
В Улан-Удэ День народного единства отметят концертами
В Улан-Удэ День народного единства отметят концертами
Общество, 01.11.2019
4 ноября в честь праздника на разных площадках города пройдут праздничные мероприятия для горожан
В Бурятии школьников начальных классов начнут кормить бесплатно
В Бурятии школьников начальных классов начнут кормить бесплатно
Общество, 01.11.2019
В бюджете предстоит найти более полумиллиарда рублей
Спектакль Русского драмтеатра вошёл в лонг-лист «Золотой маски»
Спектакль Русского драмтеатра вошёл в лонг-лист «Золотой маски»
Общество, 01.11.2019
31 октября объявлены результаты отборочного конкурса главной театральной премии «Золотая маска»
В Бурятии прошёл чемпионат «Динамо» по баскетболу
В Бурятии прошёл чемпионат «Динамо» по баскетболу
Общество, 01.11.2019
В турнире приняли участие 12 команд  
Учёный из Бурятии выиграл всероссийский конкурс с проектом 3D-словаря
Учёный из Бурятии выиграл всероссийский конкурс с проектом 3D-словаря
Общество, 01.11.2019
Сейчас Вячеслав Бутуханов представил новый проект – 3D-принтер, печатающий изделия из отходов
Жителей Иркутской области просят не вестись на уловки мошенников
Жителей Иркутской области просят не вестись на уловки мошенников
Общество, 01.11.2019
Аферисты обманом присвоили более 15 миллионов рублей
Статьи о реках Бурятии победили в необычном конкурсе
Статьи о реках Бурятии победили в необычном конкурсе
Общество, 01.11.2019
Подведены итоги конкурса переписи малых водных объектов России

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^