Весной здесь заасфальтируют прилегающие дороги
В Улан-Удэ благоустраивают площадь Банзарова. В этом году движение по ней было упорядочено, отсюда убрали два самовольных киоска и дополнительно поставили скамейки и урны. Индивидуальным предпринимателем на территории площади будет построен современный остановочный комплекс.
1 ноября на планерном совещании в администрации города Улан-Удэ мэр Игорь Шутенков поручил комитету по строительству подготовить расчёты по асфальтированию дорог, прилегающих к площади. Работы будут выполняться весной следующего года.
Как сообщает управление по информационной политике, площадь Банзарова расположена в самом центре города в его исторической части, и традиционно используется как место высадки и посадки пассажиров общественного транспорта. Также через неё проходят туристы и горожане, которые хотят посетить улицу Соборную, Одигитриевский собор и другие достопримечательности.
В Улан-Удэ идёт благоустройство площади Банзарова
Общество, Фото:
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