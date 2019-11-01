Таким образом мужчину понуждали выплатить долг на содержание ребёнка
В Бурятии отцу – должнику по алиментам судебные приставы наложили ограничение на использование водительских прав. Мужчина без уважительных причин не выплачивал долг по алиментам на содержание несовершеннолетнего ребёнка.
Мужчина пытался обжаловать решение в районном суде, но ему отказали в удовлетворении иска. Тогда он обратился в Верховный суд республики с иском об отмене на пользование правом управления транспортными средствами. Он утверждал, что вождением он зарабатывает на жизнь.
- По мнению заявителя, такая мера принудительного характера не может быть к нему применена, поскольку использование транспортного средства является для членов его семьи единственным средством для обеспечения их жизнедеятельности, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.
В районном суде, отказывая в удовлетворении иска, отметили, что обстоятельств, препятствовавших применению оспариваемой меры принудительного исполнения, не имелось.
- Учитывая значительный размер неустойки по алиментам, судебная коллегия отметила, что применённое к должнику временное ограничение на пользование специальным правом, как способ понуждения должника к исполнению требований исполнительного документа, является соразмерной мерой, отвечающей интересам взыскателя. Баланс интересов сторон исполнительного производства не нарушен, - заключили в Верховном суде.
Алиментщика в Бурятии лишили водительских прав
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