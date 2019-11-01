Алиментщика в Бурятии лишили водительских прав

Таким образом мужчину понуждали выплатить долг на содержание ребёнка



В Бурятии отцу – должнику по алиментам судебные приставы наложили ограничение на использование водительских прав. Мужчина без уважительных причин не выплачивал долг по алиментам на содержание несовершеннолетнего ребёнка.



Мужчина пытался обжаловать решение в районном суде, но ему отказали в удовлетворении иска. Тогда он обратился в Верховный суд республики с иском об отмене на пользование правом управления транспортными средствами. Он утверждал, что вождением он зарабатывает на жизнь.



- По мнению заявителя, такая мера принудительного характера не может быть к нему применена, поскольку использование транспортного средства является для членов его семьи единственным средством для обеспечения их жизнедеятельности, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.



В районном суде, отказывая в удовлетворении иска, отметили, что обстоятельств, препятствовавших применению оспариваемой меры принудительного исполнения, не имелось.



- Учитывая значительный размер неустойки по алиментам, судебная коллегия отметила, что применённое к должнику временное ограничение на пользование специальным правом, как способ понуждения должника к исполнению требований исполнительного документа, является соразмерной мерой, отвечающей интересам взыскателя. Баланс интересов сторон исполнительного производства не нарушен, - заключили в Верховном суде.

