Возбуждено административное дело
В Кабанском районе Бурятии в Селенгинской школе №1 специалист управления Россельхознадзора во время плановой проверки выявил нарушение.
- Учреждением закуплена и используется на пищевые цели крупа рисовая весом 10 кг без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Такими документами являются протокол испытания, выданного аккредитованной лабораторией, сертификат соответствия или декларация о соответствии, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Возбуждено административное дело. Юридическому лицу выдано предписание об устранении нарушений.
В школе в Бурятии готовили из риса без документов
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