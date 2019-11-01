В Бурятии ежегодно растёт количество предъявляемых приставам исполнительных документов
Только за 9 месяцев этого года на принудительном исполнении в службе находилось 790 тысяч исполнительных производств. Это существенно повлияло на увеличение служебной нагрузки на одного судебного пристава-исполнителя, которая на сегодняшний день составляет 3 676 производств. Об этом сообщили сегодня в УФССП по Бурятии.
1 ноября в нашей стране встречают свой профессиональный праздник судебные приставы. В официальном календаре эта дата появилась 10 лет назад по указу президента.
Сегодня в Бурятии на защите прав и законных интересов граждан, общества и государства стоят 215 судебных приставов-исполнителей и 255 судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов.
В Бурятии выросла нагрузка на судебных приставов
Общество, Фото:
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В Бурятии ежегодно растёт количество предъявляемых приставам исполнительных документов
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