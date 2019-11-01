В Бурятии выросла нагрузка на судебных приставов

В Бурятии ежегодно растёт количество предъявляемых приставам исполнительных документов



Только за 9 месяцев этого года на принудительном исполнении в службе находилось 790 тысяч исполнительных производств. Это существенно повлияло на увеличение служебной нагрузки на одного судебного пристава-исполнителя, которая на сегодняшний день составляет 3 676 производств. Об этом сообщили сегодня в УФССП по Бурятии.



1 ноября в нашей стране встречают свой профессиональный праздник судебные приставы. В официальном календаре эта дата появилась 10 лет назад по указу президента.



Сегодня в Бурятии на защите прав и законных интересов граждан, общества и государства стоят 215 судебных приставов-исполнителей и 255 судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов.







