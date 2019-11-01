На повторное использование ушло 2 тысячи кв. м. тротуарной плитки
В этом году в Улан-Удэ была произведена реконструкция таких объектов, как площадь Советов, тротуар по улице Кирова, пр. Октября и ул. Смолина. На этих территориях выложено 4300 кв. м нового покрытия. Укладываемая плитка обладает повышенной морозостойкостью, антискользящим покрытием. За счёт плотной структуры является более износостойкой.
Общая сумма ремонта составила 10 миллионов рублей.
В связи с реконструкцией данных объектов демонтировано 3096,22 кв. м. тротуарной плитки. Из этого объёма на повторное использование ушло 2050 кв. м., остальная часть (в виде лома, обломков) списана. В настоящее время подрядные организации для восстановления тротуарных дорожек использовали 1950 кв. м.
- Точечно отремонтировано покрытие по следующим адресам: ул. Борсоева, пр. Победы, ул. Бабушкина, ул. Тобольская, ул. Комсомольская, ул. Терешковой, ул. Октябрьская, пр. 50 лет Октября, сквер 60 лет Победы, сквер им. Ленина. Оставшаяся демонтированная плитка в количестве 100 кв. м. передана для хранения и использования в МБУ «Комбинат по благоустройству», - сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ старую плитку с площади Советов применили повторно
Общество, Фото:
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