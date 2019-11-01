В Бурятии лесозаготовители захламили территории

Бизнесменов оштрафовали



Государственные инспекторы управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии провели внеплановые проверки лесозаготовительных предприятий в Заиграевском районе.



Выяснилось, что четыре индивидуальных предпринимателя района нарушили законодательство в сфере карантина растений. ИП Вербенко, Николаев, Емельянов и Павлов захламили территории погрузочно–разгрузочных площадок порубочными остатками. Это может стать причиной распространения карантинных вредных организмов.



В отношении индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административном правонарушении. Бизнесменам выданы предписания об устранении нарушений, наложены штрафы, сообщает пресс-служба управления.

