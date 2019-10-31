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Многодетным матерям из Иркутской области в соцзащите посоветовали отдать детей в детдом

Многодетным матерям из Иркутской области в соцзащите посоветовали отдать детей в детдом
Общество,  Фото:pixabay.com
Многодетным семьям задержали выплату пособий, а в соцзащите матери услышали неадекватный ответ

В Иркутской области отдел соцзащиты нагрубил многодетной матери. Дело в том, что дату выплаты пособий многодетным семьям переносят с обещанного октября на ноябрь.

Сначала соцзащита попросила не паниковать и дождаться конца октября. Вот октябрь подходит к концу, но деньги матерям так никто и не выплатил. Теперь в соцзащите утверждают, что пособия обязательно будут в ноябре, сообщает социальный проект поддержки lifedd.

На портале опубликовали аудиозапись разговора одной из матерей с чиновницей.

- Нет, не мы задерживаем. Просто сейчас бюджет закончился, потому что у нас детей рождено больше. Подпишут в Москве документ и нам сразу пришлют денежки, - объясняет сотрудник соцзащиты и советует позвонить по другому номеру.

Затем жительница Иркутской области рассказала, что на вопрос: «Как кормить детей?» ей ответили: «У вас есть муж, пусть он и кормит».

Но не у каждой женщины есть муж и многие мамы в одиночку содержат своих детей.

— В соцзащите сказали: «Не можете прокормить, значит отдавайте в детдом» — добавила многодетная мать.

социальная защита населения семьи
 
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