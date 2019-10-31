На Ольхоне появился телескоп имени основателя Иркутского астроклуба

Наблюдение смогут вести дети всего Хужира



Иркутский планетарий и Иркутское региональное астрономическое общество в рамках проекта «Телескопы для всех» передали в посёлок Хужир на Ольхоне телескоп, названный в честь основателя Иркутского астроклуба Эдуарда Зуева (1934-2005).



Учитель физики в местной школе Вера Каретникова теперь будет проводить наблюдения для всего посёлка вместе со своими учениками, говорится в сообщении Иркутского планетария.



19 октября кандидат химических наук Алексей Бельских прочитал в Хужирской школе лекцию о масштабах Вселенной, а 20 октября директор Иркутского планетария, председатель ИРАО Павел Никифоров провёл мастер-класс «Масштабы Солнечной системы». Также состоялись наблюдения Луны и Солнца в новый телескоп.



- Эдуард Георгиевич Зуев – человек и учитель с большой буквы, благодаря которому в Иркутске появился клуб любителей астрономии, очень любил эти места на Байкале, - говорит Павел Никифоров. - Мы не раз приезжали сюда вместе с ним в астрономические экспедиции, проводили наблюдения. Поэтому у нас не было сомнений, в честь кого должен называться телескоп, который будет жить в Хужирской школе.



Проект «Телескопы для всех» стартовал на краудфандинговой площадке Planeta.Ru 11 мая 2019 года. За три месяца на приобретение пяти телескопов для небольших городов и посёлков Иркутской области было собрано 160 160 рублей. За два дня до завершения кампании по сбору средств проект также поддержал инвестор и визионер Александр Шульгин – он подарил ещё пять телескопов. Таким образом, помимо Киренска, Нижнеудинска, Хужира, Новой Игирмы и Белоусово, астрономические инструменты получат ещё пять городов и посёлков.



Телескопы в рамках проекта, помимо Хужира, уже доставлены в село Белоусово Качугского района, иркутскую школу №73, где учился Александр Шульгин, а также в школу посёлка Мишелёвка в Усольском районе. Любители астрономии, которым передаются телескопы, обязаны организовывать и проводить бесплатные публичные наблюдения в своих населённых пунктах.



