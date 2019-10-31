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В Бурятии устроили день добрых дел

В Бурятии устроили день добрых дел
Общество, 
Он прошёл в Заиграевском районе

Активисты сообщества «Твори добро» Заиграевского района провели «День добрых дел» совместно с инспекторами ОГИБДД. Мероприятие прошло в Заиграево в рамках объявленного волонтёрами конкурса «Бумеранг добра».

На тротуарах рядом с пешеходными переходами ребята под руководством полицейских нанесли предупреждающие надписи. Для этого им понадобился трафарет и краска. А помощь в добром деле детям оказали родители.

«Переходи правильно», «Сними наушники», «Смотри дважды», «Отвлекись от телефона» - такие призывы появились в местах пересечения проезжей части.

Автоинспекторы и участники акции надеются, что такие «тротуарные сообщения» помогут дисциплинировать пеших участников дорожного движения, сообщает УГИБДД по Бурятии.
ГИБДД волонтеры
 
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