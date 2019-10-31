«Восторжествовала справедливость»: Иркутятин поблагодарил сотрудницу полиции

Мужчина написал благодарственное письмо



В адрес руководства главного управления МВД России по Иркутской области поступило обращение 39-летнего иркутянина. В своём письме мужчина выражает слова благодарности дознавателю отдела полиции №1 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» Ольге Мородецкой.



Майор полиции занималась расследованием уголовного дела, фигурантом которого был автор обращения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



- В результате проделанной ей доскональной проверке всех обстоятельств и опросу участников уголовного процесса восторжествовала справедливость. Огромное спасибо, что такой человек, как Ольга Анатольевна, служит в ваших рядах, - написал иркутянин.



