Мужчина написал благодарственное письмо
В адрес руководства главного управления МВД России по Иркутской области поступило обращение 39-летнего иркутянина. В своём письме мужчина выражает слова благодарности дознавателю отдела полиции №1 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» Ольге Мородецкой.
Майор полиции занималась расследованием уголовного дела, фигурантом которого был автор обращения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
- В результате проделанной ей доскональной проверке всех обстоятельств и опросу участников уголовного процесса восторжествовала справедливость. Огромное спасибо, что такой человек, как Ольга Анатольевна, служит в ваших рядах, - написал иркутянин.
«Восторжествовала справедливость»: Иркутятин поблагодарил сотрудницу полиции
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