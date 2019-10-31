Выставка прошла недавно в Москве
На международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интеполитех-2019» ГУФСИН России по Иркутской области представило обувную и швейную продукцию, бытовую химию и сувенирные изделия. Мероприятие прошло в Москве с 22 по 25 октября.
- В выставке приняли участие 21 территориальный орган ФСИН России, представители силовых ведомств России, Азербайджана, Белоруссии и других стран ближнего и дальнего зарубежья, а также производители специальной техники из Беларуси, Германии, Франции, Китая, - сообщает пресс-служба ведомства.
Продукцией, выпускаемой в исправительных учреждениях Иркутской области, заинтересовались как коммерческие структуры, так и специалисты главного управления материально-технического обеспечения МВД Азербайджанской республики, МВД и МЧС России.
Особый интерес у потенциальных покупателей вызвали дезинфицирующие средства, производимые в иркутской исправительной колонии № 6. Кожные антисептики и средства начали выпускать в новой ампульной упаковке, которая позволяет сократить их расход и сэкономить на транспортировке.
- О производстве обувной продукции представители ГУФСИН России по Иркутской области рассказали на круглом столе «Возможности производственного сектора уголовно-исполнительной системы». За активное участие в организации выставки «Интеполитех-2019» сотрудники ГУФСИН России по Иркутской области отмечены дипломами, - заключили в ведомстве.
Продукция иркутских колоний заинтересовала посетителей «Интеполитеха»
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