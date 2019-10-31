Иркутский заказник «Птичья гавань» получил статус

Заказник «Птичья гавань» получил статус особо охраняемой природной территории местного значения



Такое решение принято на заседании Думы Иркутска. Особо охраняемая природная территория «Птичья Гавань» расположена в границах Иркутска на территории Ленинского района и включает в себя водно-болотный комплекс в пойме реки Иркут площадью 2 млн квадратных метров.



Большинство водоёмов имеют искусственное происхождение и образовались в результате подтопления в связи со строительством железной дороги и автомобильных дорог, а также хозяйственных и промышленных объектов на восточной границе комплекса.



«Птичья Гавань» является естественной природной средой обитания для 5 видов земноводных, 2 видов рептилий, 22 видов млекопитающих и 210 видов птиц, на указанной территории произрастают 325 видов растений.



– В Красные книги России и Иркутской области включены 2 вида земноводных, 35 видов птиц и 6 видов высших сосудистых растений, произрастающих на ООПТ «Птичья Гавань». По разнообразию и видовому составу птиц «Птичья Гавань» не имеет себе равных в южном Прибайкалье. Для некоторых видов птиц «Птичья Гавань» – единственное известное в Иркутской области место гнездования. Из общего числа отмеченных на ее территории 210 видов птиц 35 видов включено в Красные книги Российской Федерации и Иркутской области, в их числе длиннопалый песочник, большой кроншнеп, кроншнеп-малютка, большой веретенник, азиатский бекасовидный веретенник, черная и белощекая крачки, серый журавль, красавка, коростель , – отметила и. о. заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства Марина Цыренова.



Особо охраняемая природная территория «Птичья Гавань» образована с целью осуществления муниципального контроля и обеспечения режима особой охраны и использования.

