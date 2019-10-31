Заказник «Птичья гавань» получил статус особо охраняемой природной территории местного значения
Такое решение принято на заседании Думы Иркутска. Особо охраняемая природная территория «Птичья Гавань» расположена в границах Иркутска на территории Ленинского района и включает в себя водно-болотный комплекс в пойме реки Иркут площадью 2 млн квадратных метров.
Большинство водоёмов имеют искусственное происхождение и образовались в результате подтопления в связи со строительством железной дороги и автомобильных дорог, а также хозяйственных и промышленных объектов на восточной границе комплекса.
«Птичья Гавань» является естественной природной средой обитания для 5 видов земноводных, 2 видов рептилий, 22 видов млекопитающих и 210 видов птиц, на указанной территории произрастают 325 видов растений.
– В Красные книги России и Иркутской области включены 2 вида земноводных, 35 видов птиц и 6 видов высших сосудистых растений, произрастающих на ООПТ «Птичья Гавань». По разнообразию и видовому составу птиц «Птичья Гавань» не имеет себе равных в южном Прибайкалье. Для некоторых видов птиц «Птичья Гавань» – единственное известное в Иркутской области место гнездования. Из общего числа отмеченных на ее территории 210 видов птиц 35 видов включено в Красные книги Российской Федерации и Иркутской области, в их числе длиннопалый песочник, большой кроншнеп, кроншнеп-малютка, большой веретенник, азиатский бекасовидный веретенник, черная и белощекая крачки, серый журавль, красавка, коростель , – отметила и. о. заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства Марина Цыренова.
Особо охраняемая природная территория «Птичья Гавань» образована с целью осуществления муниципального контроля и обеспечения режима особой охраны и использования.
Иркутский заказник «Птичья гавань» получил статус
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