По данным Бурятского гидрометцентра, 1 ноября по республике переменная облачность
По северным районам местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Утром местами туманы. Ветер переменный 2-7, местами до 14 м/с. Температура ночью 6-11 мороза, местами от 3 мороза до 2 тепла, по северным районам при ясном небе 15-20 мороза, днём 4-9, местами по югу и юго-западу 10-15 тепла, по северным районам при облачности 0-5 мороза.
В Улан-Удэ переменная облачность, без осадков. Утром местами возможен туман. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью 5-7 мороза, днём 6-8 тепла.
Первый день ноября в Улан-Удэ будет тёплым
Общество, Фото:
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