Бурятский «Головар» набрал 10 миллионов просмотров на YouTube

Бурятская криминальная драма «Головар» набрала 10 миллионов просмотров на YouTube за год.
В кинотеатрах фильм показывали в апреле 2018 года. В Сети видео появилось в сентябре того же года. Тогда всего за неделю фильм набрал более одного миллиона просмотров.
- 10 000 000 просмотров «Головара» за год!!! Сегодня фильм перевалил 10-миллионный рубеж, и по многочисленным просьбам зрителей с ограниченными возможностями мы публикуем кино с тифлокомментариями, - написал на своей странице в Facebook режиссёр фильма Юрий Ботоев.
Тифлокомментирование — это лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны слепому (слабовидящему) без специальных словесных пояснений, объяснил Ботоев.
Подписчики страницы Юрия Ботоева поздравляют его с этим событием и высказываются по этому поводу в комментариях.
«Поздравляшки мои», «Молодцы!», «Круто!», «Красивая цифра», «Молодцы!!! Опередили многие российские блокбастеры».
В «Головаре» рассказывается об успешном «нефритовом» бизнесмене, который попал в ситуацию, которая поглотила его и всю его семью в трагические обстоятельства.
«Человек, который, казалось бы, может купить всё, что угодно, в том, числе власть, оказывается бессилен перед чередой случайных событий. Потеряв близкого человека, он решается на отчаянный шаг...», говорится в описании к фильму.
В съёмках приняли участие и актёры Русского драмтеатра, телеведущие и журналисты. Продюсерами выступили ресторатор Денис Гармаев, который также играет в фильме, и Алексей Смирнов.