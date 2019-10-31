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Лесники Бурятии готовятся к новому пожароопасному сезону

Лесники Бурятии готовятся к новому пожароопасному сезону
Общество, 
Обновляются минполосы и проводятся профилактические выжигания

Лесники Бурятии уже сейчас проводят противопожарное устройство на территории лесного фонда к новому пожароопасному сезону 2020 года.

- В противопожарные мероприятия входят контролируемые профилактические выжигания, устройство и обновление минерализованных полос. С начала этого года противопожарные мероприятия выполнены в полном объёме от плана. Устройство противопожарных минерализованных полос на территории лесного фонда составило более 2000 км, а прочистка и обновление – более 4 000 км., - сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

Также лесники готовят сводный план тушения лесных пожаров 2020 года. Он формируется на основе 45 планов тушения, которые включают планы тушения на территории 37 лесничеств региона, на землях особо-охраняемых природных территорий федерального значения и министерства обороны России.

- Сводный план считается основным документом в системе организации охраны лесов и является одним из важных этапов подготовки к пожароопасному сезону. В документе определены: порядок привлечения подразделений пожарной охраны и организаций, имеющих возможность доставить технику, снаряжение, оборудование, для ликвидации лесных пожаров, - уточняют лесники.

Кроме того, сводным планом предусматривается создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств и горюче-смазочных материалов.
лесники лесные пожары
 
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