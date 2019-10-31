Осуждённые показали свои знания в религиозных вопросах
В преддверии Дня народного единства и в рамках Недели межрелигиозного диалога в Бурятии между осуждёнными прошли викторины. У них проверили знание основ традиционных для России религий.
По итогам проведённых игр состоялся финал среди команд победителей, состязание проходило в режиме онлайн трансляции. В ходе конкурса участникам были предложены тематические вопросы по знаниям православия, буддизма, ислама и иудаизма.
- Цель данного мероприятия определить уровень религиозной грамотности осуждённых, ознакомление осуждённых с традициями и культурой народов, исповедующих различные конфессии и развитие толерантного отношения к представителям иных конфессий, - сообщает пресс-служба республиканского УФСИН.
Игры проходили в формате «Своей игры» с разделением на тематику и сложность вопросов.
В учреждении отметили, что осуждённые показали достойные знания, особенно отличились представители исправительных колоний №8, №1, №7 и СИЗО-1.
Осуждённые в Бурятии сыграли в религиозную «Свою игру»
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