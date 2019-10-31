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В Чите сотрудник фирмы украл из кассы 24 тысячи

В Чите сотрудник фирмы украл из кассы 24 тысячи
Общество,  Фото:pixabay.com
После кражи он не выходил на работу и не отвечал на звонки

В Чите в полицию обратился владелец одной из компаний города с сообщением о краже из кассы 24 тысяч рублей. Выяснилось, что кража денег произошла путём свободного доступа.

Стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что к краже может быть причастен 31-летний сотрудник организации, который несколько дней не выходит на работу и не отвечает на звонки.

Вскоре было установлено его местоположение. От задержанного получены признательные показания. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Украденные деньги мужчина успел потратить на собственные нужды, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкальский край кража
 
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