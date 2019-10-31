В Чите сотрудник фирмы украл из кассы 24 тысячи

После кражи он не выходил на работу и не отвечал на звонки



В Чите в полицию обратился владелец одной из компаний города с сообщением о краже из кассы 24 тысяч рублей. Выяснилось, что кража денег произошла путём свободного доступа.



Стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что к краже может быть причастен 31-летний сотрудник организации, который несколько дней не выходит на работу и не отвечает на звонки.



Вскоре было установлено его местоположение. От задержанного получены признательные показания. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Украденные деньги мужчина успел потратить на собственные нужды, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

