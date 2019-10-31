После кражи он не выходил на работу и не отвечал на звонки
В Чите в полицию обратился владелец одной из компаний города с сообщением о краже из кассы 24 тысяч рублей. Выяснилось, что кража денег произошла путём свободного доступа.
Стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что к краже может быть причастен 31-летний сотрудник организации, который несколько дней не выходит на работу и не отвечает на звонки.
Вскоре было установлено его местоположение. От задержанного получены признательные показания. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Украденные деньги мужчина успел потратить на собственные нужды, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
В Чите сотрудник фирмы украл из кассы 24 тысячи
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина украл личные вещи у своей спутницы
Схема определяет основные места строительства очистных сооружений
После кражи он не выходил на работу и не отвечал на звонки
В просветительской акции в основном участвовали школьники
Наблюдение смогут вести дети всего Хужира
Рекордсмен Рафаэль Кулиев стал лучшим в мире в трёх сложных дисциплинах
Многодетным семьям задержали выплату пособий, а в соцзащите матери услышали неадекватный ответ
Участники акции напишут текст о Константине Циолковском
Он прошёл в Заиграевском районе
Мужчина написал благодарственное письмо
Работы прошли в 140А квартале
Выставка прошла недавно в Москве
Заказник «Птичья гавань» получил статус особо охраняемой природной территории местного значения
Победителей состязаний наградили денежными призами и медалями
В Сети видео появилось в сентябре 2018 года