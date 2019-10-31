Схема определяет основные места строительства очистных сооружений
На разработку схемы обращения с жидкими бытовыми отходами в Бурятии из республиканского бюджета предусмотрено более пяти с половиной миллионов рублей. Такая схема позволит определить основные места строительства очистных сооружений.
Для создания разработки были проведены конкурсные процедуры. Определён победитель – организация ООО «Невская энергетика» из Санкт – Петербурга. На днях в министерстве строительства состоялась встреча с представителями этой компании, на ней были определены все ключевые моменты.
- До конца 2019 года разработанную схему должны представить в ведомство. С 2020 года муниципальные образования республики начнут готовить проектную документацию на строительство очистных сооружений с учётом данной схемы обращения. Строительство начнётся в 2021 году, - сообщили в пресс-службе минстроя Бурятии.
Схему обращения с жидкими бытовыми отходами в Бурятии разработает компания из Санкт-Петербурга
Общество, Фото:
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