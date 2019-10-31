Романтическое застолье на берегу реки закончилось кражей в Забайкалье

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Мужчина украл личные вещи у своей спутницы



В полицию Читинского района Бурятии обратилась 41-летняя жительница Могойтуйского района и сообщила, что в отношении неё совершено преступление.



Выяснилось, потерпевшая выпивала в компании малознакомого мужчины на берегу реки Ингода. В ходе общения у них произошла ссора, после которой мужчина ушёл, а заявительница обнаружила пропажу личных вещей и обратилась в полицию. Женщина оценила ущерб на 14 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 39-летний мужчина, который был доставлен в отдел полиции, где от него были получены признательные показания.



Украденный смартфон задержанный успел продать, а деньги потратил по своему усмотрению.



По факту кражи возбуждено уголовное. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время полицейскими устанавливается место сбыта похищенного имущества, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



