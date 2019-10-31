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В Иркутской области пройдёт «Большой этнографический диктант»

В Иркутской области пройдёт «Большой этнографический диктант»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Мероприятие состоится завтра

1 ноября в Иркутской области пройдёт «Большой этнографический диктант». Мероприятия пройдут на площадках трёх областных библиотек. Принять участие в акции сможет каждый желающий.

В этом году акция пройдёт более чем на 5700 площадках на пяти материках. Диктант будут писать в России, США, Австралии, Канаде, Бразилии, Германии, Камбодже, Греции, Норвегии, Пакистане, ЮАР, Новой Зеландии и многих других странах. Акция будет проходить в вузах, школах, библиотеках и не только. Диктант напишут в поездах, на вокзалах, в этнопарке, заповедниках и парках, в Москвариуме и Измайловском Кремле в Москве, а также на корабле-музее «Крейсер Аврора» в Санкт-Петербурге.

В областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского и областной библиотеке им Марка Сергеева мероприятия начнутся в 10:00 часов. На площадке Иркутской областной юношеской библиотеки имени Уткина, которая проводит в своих стенах акцию «Географический диктант» уже в пятый раз, мероприятия начнутся в 11:00.

- Международная просветительская акция позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в России, привлечёт внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений, - сообщает пресс-служба министерства архивов и культуры Иркутской области.


Иркутская область
 
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