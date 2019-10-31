Конкурс стартует в середине ноября
С 15 по 16 ноября на сцене Томской государственной филармонии сойдутся лучшие голоса Сибири и Дальнего Востока. Жителей Бурятии приглашают принять участие в Сибирском туре международного конкурса исполнителей русского романса «Романсиада».
- Мероприятие является одним из знаковых событий в культурной жизни региона и пользуется неизменным внимание зрительской аудитории. Ежегодно за право считаться лучшем исполнителем русского романса в Сибири в Томск приедут вокалисты разных возрастов. Для молодых исполнителей конкурс «Романсиада» является значимым этапом карьерного и профессионального роста, позволяя ярко заявить о себе на престижном, известном музыкальном состязании, - сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку. Это можно сделать либо онлайн на сайте, либо скачать форму заявки, заполнить её и отправить на электронный адрес tof3@mail.ru c пометкой «Романсиада».
Вокалистов из Бурятии приглашают на «Романсиаду»
Общество, Фото:
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