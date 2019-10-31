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В Бурятии снег убирают с помощью детской горки: видео

В Бурятии снег убирают с помощью детской горки: видео
Общество, 
Креативность способа расчистки улиц на севере Бурятии впечатляет

На севере Бурятии убирали снег с помощью металлической детской горки. Необычным способом расчистки улиц поделились подписчики паблика Crimburyatia.ru.

- Лайфхак по уборке снега, - подписал автор видео.


В комментариях паблика в Instagram пользователи Сети пояснили, что на кадрах запечатлён посёлок городского типа Нижнеангарск Северобайкальского района.

«*** катушку!», «Это не лайфхак, это жизнь», «Правильно, детской горкой», «Дожили», - пишут подписчики паблика.
уборка снега
 
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