В Бурятии снег убирают с помощью детской горки: видео

Креативность способа расчистки улиц на севере Бурятии впечатляет
На севере Бурятии убирали снег с помощью металлической детской горки. Необычным способом расчистки улиц поделились подписчики паблика Crimburyatia.ru.
- Лайфхак по уборке снега, - подписал автор видео.
В комментариях паблика в Instagram пользователи Сети пояснили, что на кадрах запечатлён посёлок городского типа Нижнеангарск Северобайкальского района.
«*** катушку!», «Это не лайфхак, это жизнь», «Правильно, детской горкой», «Дожили», - пишут подписчики паблика.
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