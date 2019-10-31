Оперная певица поощрена творческой командировкой от Союза театральных деятелей РФ
Солистка оперы Бурятского театра оперы и балета, народная артистка Бурятии, член союза театральных деятелей России Билигма Ринчинова отправится в Москву для участия в лаборатории оперных певцов и мастер-классе художественного руководителя «Геликон-оперы», народного артиста России Дмитрия Бертмана. Об этом сообщили в пресс-службе Бурятского оперного театра.
Эта творческая командировка стала возможной благодаря победе Билигмы Ринчиновой в конкурсе «Итоги года. От марта до марта» в номинации «Лучшая оперная партия», проводившемся Союзом театральных деятелей Бурятии. Решением правления за партию Сюзанны в постановке «Свадьба Фигаро» Билигма Ринчинова была поощрена поездкой в Москву для участия в престижном профессиональном мероприятии с 20 по 25 ноября.
Также недавно Билигма Ринчинова вошла в короткий список претендентов на Национальную оперную премию «Онегин» в номинации «Дебют» за партию Джильды в опере «Риголетто» и была приглашена на торжественную церемонию награждения, которая состоится в Михайловском театре в Санкт-Петербурге 1 декабря.
Билигма Ринчинова с 2001 года является солисткой Бурятского театра оперы и балета, в этом году отмечающего своё 80-летие.15 и 16 ноября состоится первая премьера юбилейного сезона «Сон в летнюю ночь», а с 18 по 22 ноября впервые в Улан-Удэ пройдут гастроли Приморской сцены Мариинского театра, проходящие при поддержке федеральной программы «Большие гастроли».
Билигма Ринчинова из Бурятии примет участие в лаборатории оперных певцов
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