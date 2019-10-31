 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 Октября

30 Октября

Популярное

Билигма Ринчинова из Бурятии примет участие в лаборатории оперных певцов

Билигма Ринчинова из Бурятии примет участие в лаборатории оперных певцов
Общество, 
Оперная певица поощрена творческой командировкой от Союза театральных деятелей РФ

Солистка оперы Бурятского театра оперы и балета, народная артистка Бурятии, член союза театральных деятелей России Билигма Ринчинова отправится в Москву для участия в лаборатории оперных певцов и мастер-классе художественного руководителя «Геликон-оперы», народного артиста России Дмитрия Бертмана. Об этом сообщили в пресс-службе Бурятского оперного театра.

Эта творческая командировка стала возможной благодаря победе Билигмы Ринчиновой в конкурсе «Итоги года. От марта до марта» в номинации «Лучшая оперная партия», проводившемся Союзом театральных деятелей Бурятии. Решением правления за партию Сюзанны в постановке «Свадьба Фигаро» Билигма Ринчинова была поощрена поездкой в Москву для участия в престижном профессиональном мероприятии с 20 по 25 ноября.

Также недавно Билигма Ринчинова вошла в короткий список претендентов на Национальную оперную премию «Онегин» в номинации «Дебют» за партию Джильды в опере «Риголетто» и была приглашена на торжественную церемонию награждения, которая состоится в Михайловском театре в Санкт-Петербурге 1 декабря.

Билигма Ринчинова с 2001 года является солисткой Бурятского театра оперы и балета, в этом году отмечающего своё 80-летие.15 и 16 ноября состоится первая премьера юбилейного сезона «Сон в летнюю ночь», а с 18 по 22 ноября впервые в Улан-Удэ пройдут гастроли Приморской сцены Мариинского театра, проходящие при поддержке федеральной программы «Большие гастроли».





оперное искусство театр оперы и балета
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Билигма Ринчинова из Бурятии примет участие в лаборатории оперных певцов
Билигма Ринчинова из Бурятии примет участие в лаборатории оперных певцов
Общество, 31.10.2019
Оперная певица поощрена творческой командировкой от Союза театральных деятелей РФ
Байкал вошёл в топ мистических мест России
Байкал вошёл в топ мистических мест России
Общество, 31.10.2019
Необычный рейтинг составила авиакомпания S7
В Иркутске должника нашли по объявлению в интернете
В Иркутске должника нашли по объявлению в интернете
Общество, 31.10.2019
Пристав встретился с неплательщиком в качестве потенциального клиента
Школьникам в Бурятии напомнили об опасности гололёда
Школьникам в Бурятии напомнили об опасности гололёда
Общество, 31.10.2019
Детям рассказали, что из-за гололёда водитель не может вовремя остановиться
В Бурятии больную туберкулёзом госпитализировали через суд
В Бурятии больную туберкулёзом госпитализировали через суд
Общество, 31.10.2019
Молодая мама с открытой формой туберкулёза отказывалась от лечения
Новый памятник в Улан-Удэ откроют за 10 дней до нового года
Новый памятник в Улан-Удэ откроют за 10 дней до нового года
Общество, 31.10.2019
Стала известна дата открытия памятника маршалу Рокоссовскому
Третий «Львёнок» прибыл в Улан-Удэ
Третий «Львёнок» прибыл в Улан-Удэ
Общество, 31.10.2019
Улан-удэнцы заметили транспортировку нового вагона. ВИДЕО     
Бурятия не попала в число регионов с худшими дорогами
Бурятия не попала в число регионов с худшими дорогами
Общество, 31.10.2019
47% дорог в Бурятии соответствуют нормативам
В Бурятии из-за нарушений расторгли контракт
В Бурятии из-за нарушений расторгли контракт
Общество, 31.10.2019
Начальника районного управления образования оштрафовали на 3 тысячи рублей
Четыре улицы в Улан-Удэ оставались без света
Четыре улицы в Улан-Удэ оставались без света
Общество, 31.10.2019
Произошло аварийное отключение электроэнергии
В Улан-Удэ сегодня без осадков
В Улан-Удэ сегодня без осадков
Общество, 31.10.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 31 октября по республике переменная облачность, днём преимущественно без осадков
На севере Бурятии торговали форелью без документов
На севере Бурятии торговали форелью без документов
Общество, 30.10.2019
Реализацию рыбы без документов запретили
В Иркутской области уволят шесть директоров школ за недостоверные результаты экзаменов
В Иркутской области уволят шесть директоров школ за недостоверные результаты экзаменов
Общество, 30.10.2019
Несколько лет подряд одни и те же школы подают недостоверные результаты
В магазине в Бурятии продавали масло без документов
В магазине в Бурятии продавали масло без документов
Общество, 30.10.2019
Реализация продукции без документов запрещена

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^