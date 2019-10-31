В Бурятии больную туберкулёзом госпитализировали через суд

Молодая мама с открытой формой туберкулёза отказывалась от лечения



В Кабанском районе Бурятии судебные приставы госпитализировали 31-летнюю женщину в противотуберкулёзный диспансер.



Как выяснилось, после рождения ребёнка молодой маме диагностировали открытую форму туберкулёза. Женщина сразу же была госпитализирована в районный филиал диспансера в посёлке Селенгинск.



Однако, не долечившись до конца, в июне этого года больная самовольно покинула медучреждение. На неоднократные требования врачей продолжить лечение женщина не реагировала.



Решать вопрос пришлось в судебном порядке. Когда женщина проигнорировала и судебные повестки, в дело вмешались приставы. Они принудили больную участвовать в судебном рассмотрении вопроса о госпитализации в недобровольном порядке.



- В суде женщина выразила желание продолжить лечение в противотуберкулёзном диспансере имени Г.Д. Дугаровой в Улан-Удэ. В этот же день её из зала судебного заседания доставили и передали больную медикам для дальнейшего обследования и лечения, - сообщили в пресс-службе управления ФССП по Бурятии.





