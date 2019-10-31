Новый памятник в Улан-Удэ откроют за 10 дней до нового года

Памятник маршалу Рокоссовскому в Улан-Удэ откроют 21 декабря. Об этом сообщили сегодня в администрации города.
Рабочая модель скульптурной композиции готова, в скором времени начнутся работы по литью памятника.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно скульптор Матвей Макушкин, член Российской академии художеств, показал, как выглядит новый памятник. «Сильная работа», «Это что-то нереальное», «Большая и классная работа», «Спасибо, что вы есть и что творите для Бурятии», - оставляют комментарии пользователи.
Инициатором проекта выступило Российское военно-историческое общество, которое в июне объявило конкурс на изготовление и установку бронзовой скульптуры маршала. Расходы на изготовление памятника общество взяло на себя. Городские и республиканские власти помогли в проведении народного голосования по выбору места, и профинансировали работы по проектированию и установке постамента на сумму 7 млн. рублей.
Статую великого полководца установят в связи с празднованием в 2020 году юбилейной даты – 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Памятник Константину Рокоссовскому будет отлит из бронзы, а постамент облицован гранитными плитами. В результате народного голосования жители Улан-Удэ выбрали место для памятника Константину Рокоссовскому между фонтаном «Звезда» и проезжей частью улицы Балтахинова.
Появление памятника Рокоссовскому в Улан-Удэ связано с тем, что он служил в Бурятии в 20-30-е годы. Оказал большое содействие в появлении Буркавдивизиона.
Справка:
Константин Константинович Рокоссовский – советский военачальник и государственный деятель, один из наиболее выдающихся полководцев Великой Отечественной войны. Командующий 1-м Белорусским фронтом, командующий 2-м Белорусским фронтом – несмотря на высокий титул, часто находился на переднем крае в окопах, среди солдат и офицеров. Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, командовал историческим Парадом Победы в Москве 24 июня 1945 года.