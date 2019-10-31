 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 Октября

30 Октября

Популярное

Бурятия не попала в число регионов с худшими дорогами

Бурятия не попала в число регионов с худшими дорогами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
47% дорог в Бурятии соответствуют нормативам

По данным Росстата на конец 2018 года в Бурятии лишь 47,3% дорог соответствовали нормативным требованиям регионального или межмуниципального значения.

По сравнению с 2017 годом процент качественных дорог в республике незначительно вырос – на 1,3%.

Самые плохие дороги в России находятся в Республике Марий Эл. В регионе лишь 1,4% дорог соответствуют нормативам. В пятёрку регионов с плохими дорогами вошли также следующие регионы, в скобках указан процент качественных дорог: Саратовская область (9,9%), Республика Калмыкия (11,8%), Архангельская область (15,4%) и Магаданская область (17%).

В прошлом году самые качественные дороги отмечены в Москве. В столице страны процент дорог, соответствующих нормативам, составил 97%. Процент качественных дорог довольно был высок в Ханты-Мансийском автономном округе (84,5%), Ставропольском крае (74,9%), Красноярском крае (71,4%) и Республике Ингушетия (70,4%).

У регионов-соседей Бурятии процент качественных дорог ниже показателей республики. В Иркутской области 28,3% дорог признали соответствующими нормативам, а в Забайкальском крае – 26,4%.
дорожный ремонт дороги рейтинг
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Новый памятник в Улан-Удэ откроют за 10 дней до нового года
Новый памятник в Улан-Удэ откроют за 10 дней до нового года
Общество, 31.10.2019
Стала известна дата открытия памятника маршалу Рокоссовскому
Третий «Львёнок» прибыл в Улан-Удэ
Третий «Львёнок» прибыл в Улан-Удэ
Общество, 31.10.2019
Улан-удэнцы заметили транспортировку нового вагона. ВИДЕО     
Бурятия не попала в число регионов с худшими дорогами
Бурятия не попала в число регионов с худшими дорогами
Общество, 31.10.2019
47% дорог в Бурятии соответствуют нормативам
В Бурятии из-за нарушений расторгли контракт
В Бурятии из-за нарушений расторгли контракт
Общество, 31.10.2019
Начальника районного управления образования оштрафовали на 3 тысячи рублей
Четыре улицы в Улан-Удэ оставались без света
Четыре улицы в Улан-Удэ оставались без света
Общество, 31.10.2019
Произошло аварийное отключение электроэнергии
В Улан-Удэ сегодня без осадков
В Улан-Удэ сегодня без осадков
Общество, 31.10.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 31 октября по республике переменная облачность, днём преимущественно без осадков
На севере Бурятии торговали форелью без документов
На севере Бурятии торговали форелью без документов
Общество, 30.10.2019
Реализацию рыбы без документов запретили
В Иркутской области уволят шесть директоров школ за недостоверные результаты экзаменов
В Иркутской области уволят шесть директоров школ за недостоверные результаты экзаменов
Общество, 30.10.2019
Несколько лет подряд одни и те же школы подают недостоверные результаты
В магазине в Бурятии продавали масло без документов
В магазине в Бурятии продавали масло без документов
Общество, 30.10.2019
Реализация продукции без документов запрещена
В Забайкалье врач-психиатр незаконно получил рецептурный препарат
В Забайкалье врач-психиатр незаконно получил рецептурный препарат
Общество, 30.10.2019
Медик выписал лекарство и забрал его вместо пациента
Книга педагога из Улан-Удэ получила гран-при международного форума
Книга педагога из Улан-Удэ получила гран-при международного форума
Общество, 30.10.2019
Презентация книги «Оптимист проверяется жизнью в Национальной библиотеке Бурятии
В селе в Бурятии отрывается современный кинозал
В селе в Бурятии отрывается современный кинозал
Общество, 30.10.2019
Вскоре кинолюбителям не нужно будет ездить в Улан-Удэ, чтобы посмотреть фильм
В Тулуне построят школу с двумя бассейнами
В Тулуне построят школу с двумя бассейнами
Общество, 30.10.2019
Учиться в ней смогут более 1,2 тысяч школьников
Учителей Бурятии приглашают провести урок о проблемах морей
Учителей Бурятии приглашают провести урок о проблемах морей
Общество, 30.10.2019
Школьники смогут узнать о сохранении морских экосистем в игровой форме

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^