Бурятия не попала в число регионов с худшими дорогами

47% дорог в Бурятии соответствуют нормативам



По данным Росстата на конец 2018 года в Бурятии лишь 47,3% дорог соответствовали нормативным требованиям регионального или межмуниципального значения.



По сравнению с 2017 годом процент качественных дорог в республике незначительно вырос – на 1,3%.



Самые плохие дороги в России находятся в Республике Марий Эл. В регионе лишь 1,4% дорог соответствуют нормативам. В пятёрку регионов с плохими дорогами вошли также следующие регионы, в скобках указан процент качественных дорог: Саратовская область (9,9%), Республика Калмыкия (11,8%), Архангельская область (15,4%) и Магаданская область (17%).



В прошлом году самые качественные дороги отмечены в Москве. В столице страны процент дорог, соответствующих нормативам, составил 97%. Процент качественных дорог довольно был высок в Ханты-Мансийском автономном округе (84,5%), Ставропольском крае (74,9%), Красноярском крае (71,4%) и Республике Ингушетия (70,4%).



У регионов-соседей Бурятии процент качественных дорог ниже показателей республики. В Иркутской области 28,3% дорог признали соответствующими нормативам, а в Забайкальском крае – 26,4%.

