В Бурятии из-за нарушений расторгли контракт

Кроме того, прокурором района в учреждение внесено представление, по результатам рассмотрения которого муниципальным заказчиком новая аукционная документация утверждена в соответствии с законодательством.









Как выяснила прокурорская проверка, управление образования администрации Окинского района Бурятии нарушила закон при проведении электронного аукциона. Они с нарушением определили исполнителя по подготовке проектно-сметной документации строительства спортивного зала в селе Орлик.- Установлено, что в нарушение градостроительного кодекса РФ и федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальным заказчиком не было установлено требование к участникам аукциона – быть членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Из-за нарушений заказчиком заключён контракт с организацией, не соответствующей указанному требованию. В настоящее время контракт расторгнут в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств.Начальник районного управления образования привлечён к административной ответственности и оштрафован на три тысячи рублей.