Произошло аварийное отключение электроэнергии
Накануне, 30 октября, в 17:25 из-за однофазного замыкания на отпайке, произошло аварийное отключение подстанции «Южная» в Улан-Удэ.
Под отключение электроэнергии попали потребители частного сектора микрорайона Забайкальский с улиц Совхозная, Перспективная, Шукшина, Линейная.
В 19:37 свет появился в домах горожан. Время отключения составило чуть более двух часов, сообщается в оперативной сводке по городу
Четыре улицы в Улан-Удэ оставались без света
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 31.10.2019
Произошло аварийное отключение электроэнергии
Общество, 31.10.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 31 октября по республике переменная облачность, днём преимущественно без осадков
Работы, намеченные на 2019 год, завершены
Реализацию рыбы без документов запретили
Несколько лет подряд одни и те же школы подают недостоверные результаты
Реализация продукции без документов запрещена
Медик выписал лекарство и забрал его вместо пациента
Презентация книги «Оптимист проверяется жизнью в Национальной библиотеке Бурятии
Вскоре кинолюбителям не нужно будет ездить в Улан-Удэ, чтобы посмотреть фильм
Учиться в ней смогут более 1,2 тысяч школьников
Школьники смогут узнать о сохранении морских экосистем в игровой форме
На 74-м году жизни скончался композитор, автор известных песен об Иркутске, председатель региональной общественной организации «Союз композиторов» Владимир Георгиевич Зоткин
«Отчим стал жертвой просто за то, что был грамотным…» «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с митинга памяти жертв политических репрессий
В Заиграевском районе прошла акция «Нет ненависти и вражде!»
Для детей провели познавательную экскурсию