Четыре улицы в Улан-Удэ оставались без света

Произошло аварийное отключение электроэнергии



Накануне, 30 октября, в 17:25 из-за однофазного замыкания на отпайке, произошло аварийное отключение подстанции «Южная» в Улан-Удэ.



Под отключение электроэнергии попали потребители частного сектора микрорайона Забайкальский с улиц Совхозная, Перспективная, Шукшина, Линейная.



В 19:37 свет появился в домах горожан. Время отключения составило чуть более двух часов, сообщается в оперативной сводке по городу



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