В Улан-Удэ сегодня без осадков

По данным Бурятского гидрометцентра, 31 октября по республике переменная облачность, днём преимущественно без осадков



Ветер переменный 5-10, местами до 14 м/с. Температура ночью 7-12, местами 0-5, по северным районам 14-19, днём 3-8 тепла, по северу 1-6 мороза.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью 7-9 мороза, днём 4-6 тепла.



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