Учителей Бурятии приглашают провести урок о проблемах морей

Школьники смогут узнать о сохранении морских экосистем в игровой форме



WWF России и движение ЭКА приглашают учителей Бурятии провести в своих классах интерактивный урок «Моря России: сохранение морских экосистем».



На уроке школьники «окунутся» в насущные проблемы морей и в игровой форме исследуют способы их решения. Они узнают о значении морей и их ресурсов для всего человечества, о том, как добывают рыбу в современном мире и может ли она закончиться, а главное - что может сделать каждый из нас для сохранения морских экосистем.



Чтобы провести урок, учителю необходимо зарегистрироваться на сайте сохранимморя.рф и бесплатно получить все материалы.



Урок «Моря России: сохранение морских экосистем» - четвёртый из серии общероссийских интерактивных уроков «Сохраним живую природу России». Первые уроки «Лес и климат », «Сохранение редких видов » и «Моря России: угрозы и сохранение» провели в своих классах более 25 тысяч учителей по всей России, сообщает движение ЭКА.

