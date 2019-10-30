Школьники смогут узнать о сохранении морских экосистем в игровой форме
WWF России и движение ЭКА приглашают учителей Бурятии провести в своих классах интерактивный урок «Моря России: сохранение морских экосистем».
На уроке школьники «окунутся» в насущные проблемы морей и в игровой форме исследуют способы их решения. Они узнают о значении морей и их ресурсов для всего человечества, о том, как добывают рыбу в современном мире и может ли она закончиться, а главное - что может сделать каждый из нас для сохранения морских экосистем.
Чтобы провести урок, учителю необходимо зарегистрироваться на сайте сохранимморя.рф и бесплатно получить все материалы.
Урок «Моря России: сохранение морских экосистем» - четвёртый из серии общероссийских интерактивных уроков «Сохраним живую природу России». Первые уроки «Лес и климат », «Сохранение редких видов » и «Моря России: угрозы и сохранение» провели в своих классах более 25 тысяч учителей по всей России, сообщает движение ЭКА.
Учителей Бурятии приглашают провести урок о проблемах морей
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Школьники смогут узнать о сохранении морских экосистем в игровой форме
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