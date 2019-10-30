В Тулуне построят школу с двумя бассейнами

Учиться в ней смогут более 1,2 тысяч школьников



В микрорайоне Угольщиков в Тулуне начато возведение школы на 1275 учащихся. В этом микрорайоне также строят первую очередь двухэтажных многоквартирных домов.



– Здесь будут учиться школьники из многоквартирных домов, которые строятся здесь же в микрорайоне для тех, кто пострадал (от наводнения летом – ред.). Земля отведена, стройплощадка готова. Эта школа состоит из пяти учебных блоков, в ней предусмотрены два бассейна – проект признан лучшим в Иркутской области. Она должна быть сдана к 15 августа следующего года. Строительство идет по графику, – отметил губернатор Сергей Левченко.



Для того чтобы обеспечить теплом школу и другие объекты социальной сферы, необходимо расширить действующую котельную, установить дополнительный котел. Эти работы также необходимо завершить к следующему отопительному периоду, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.



Наводнение произошло в Иркутской области в конце июня. Больше всего пострадали Нижнеудинский, Куйтунский, Тулунский, Чунский, Заларинский и Зиминский районы. В Тулуне уровень воды был такой, что затоплены были первые-вторые этажи пятиэтажных домов.



В регионе погибли 25 человек. За медицинской помощью обратились 3 212 человек. Подтоплено и уничтожено 10,8 тысяч жилых домов, в которых проживали свыше 34 тысяч человек.



