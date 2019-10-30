Ушёл из жизни автор известных песен об Иркутске Владимир Зоткин

На 74-м году жизни скончался композитор, автор известных песен об Иркутске, председатель региональной общественной организации «Союз композиторов» Владимир Георгиевич Зоткин



- Свои силы, яркий творческий дар Владимир Георгиевич посвятил служению музыкальному искусству. Его песни, романсы, инструментальные пьесы знают, любят, слушают и исполняют представители всех поколений иркутян. В них нашли отражение темы, близкие каждому: высокий патриотизм, пронзительная любовь к нашему городу и сибирской природе, - говорится в соболезновании мэрии Иркутска.



Многие годы Владимир Георгиевич преподавал в Центральной детской музыкальной школе и Иркутском училище искусств, руководил Иркутской областной филармонией, занимал руководящие посты в департаменте культуры и архивов администрации Иркутской области.



«Владимир Зоткин - автор популярных в Иркутске песен. В своей творческой деятельности он сотрудничал с Марком Сергеевым («Вечный свет Иркутска», «Комсомольцы Иркутска», «Оранжевый мяч», «Памяти Вампилова», «Нерпёнок», «Незваная»), Владимиром Скифом («Праздник на нашей улице», «Голубой Байкал», «Огненные люди», «Наш университет»), Анатолием Кобенковым («С праздником, область!»), Владимиром Жемчужниковым («Бал у мэра»), Михаилом Бачиным («Байкальский форум», «С днем рождения, область Иркутская»)», - отмечает иркутское издание «Глагол».



