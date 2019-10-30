 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Октября

29 Октября

Популярное

Ушёл из жизни автор известных песен об Иркутске Владимир Зоткин

Ушёл из жизни автор известных песен об Иркутске Владимир Зоткин
Общество, 
На 74-м году жизни скончался композитор, автор известных песен об Иркутске, председатель региональной общественной организации «Союз композиторов» Владимир Георгиевич Зоткин

- Свои силы, яркий творческий дар Владимир Георгиевич посвятил служению музыкальному искусству. Его песни, романсы, инструментальные пьесы знают, любят, слушают и исполняют представители всех поколений иркутян. В них нашли отражение темы, близкие каждому: высокий патриотизм, пронзительная любовь к нашему городу и сибирской природе, - говорится в соболезновании мэрии Иркутска.

Многие годы Владимир Георгиевич преподавал в Центральной детской музыкальной школе и Иркутском училище искусств, руководил Иркутской областной филармонией, занимал руководящие посты в департаменте культуры и архивов администрации Иркутской области.

«Владимир Зоткин - автор популярных в Иркутске песен. В своей творческой деятельности он сотрудничал с Марком Сергеевым («Вечный свет Иркутска», «Комсомольцы Иркутска», «Оранжевый мяч», «Памяти Вампилова», «Нерпёнок», «Незваная»), Владимиром Скифом («Праздник на нашей улице», «Голубой Байкал», «Огненные люди», «Наш университет»), Анатолием Кобенковым («С праздником, область!»), Владимиром Жемчужниковым («Бал у мэра»), Михаилом Бачиным («Байкальский форум», «С днем рождения, область Иркутская»)», - отмечает иркутское издание «Глагол».

смерть некролог
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Книга педагога из Улан-Удэ получила гран-при международного форума
Книга педагога из Улан-Удэ получила гран-при международного форума
Общество, 30.10.2019
Презентация книги «Оптимист проверяется жизнью в Национальной библиотеке Бурятии
В селе в Бурятии отрывается современный кинозал
В селе в Бурятии отрывается современный кинозал
Общество, 30.10.2019
Вскоре кинолюбителям не нужно будет ездить в Улан-Удэ, чтобы посмотреть фильм
В Тулуне построят школу с двумя бассейнами
В Тулуне построят школу с двумя бассейнами
Общество, 30.10.2019
Учиться в ней смогут более 1,2 тысяч школьников
Учителей Бурятии приглашают провести урок о проблемах морей
Учителей Бурятии приглашают провести урок о проблемах морей
Общество, 30.10.2019
Школьники смогут узнать о сохранении морских экосистем в игровой форме
Ушёл из жизни автор известных песен об Иркутске Владимир Зоткин
Ушёл из жизни автор известных песен об Иркутске Владимир Зоткин
Общество, 30.10.2019
На 74-м году жизни скончался композитор, автор известных песен об Иркутске, председатель региональной общественной организации «Союз композиторов» Владимир Георгиевич Зоткин
В Улан-Удэ почтили память жертв политических репрессий
В Улан-Удэ почтили память жертв политических репрессий
Общество, 30.10.2019
«Отчим стал жертвой просто за то, что был грамотным…» «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с митинга памяти жертв политических репрессий
В Бурятии лама порекомендовал детям советоваться со старшим
В Бурятии лама порекомендовал детям советоваться со старшим
Общество, 30.10.2019
В Заиграевском районе прошла акция «Нет ненависти и вражде!»
Школьникам в Бурятии вручили «паспорта пешеходов»
Школьникам в Бурятии вручили «паспорта пешеходов»
Общество, 30.10.2019
Для детей провели познавательную экскурсию
Сотрудники УФСИН Бурятии прибрались в будущем досуговом центре
Сотрудники УФСИН Бурятии прибрались в будущем досуговом центре
Общество, 30.10.2019
Мероприятие проходило в Мухоршибирском районе
В Японии к Олимпийским играм сшили кимоно с изображением Байкала
В Японии к Олимпийским играм сшили кимоно с изображением Байкала
Общество, 30.10.2019
Байкал, лебеди и космические корабли можно увидеть на кимоно, созданном для России
Литератора из Иркутской области наградили медалью имени Пушкина
Литератора из Иркутской области наградили медалью имени Пушкина
Общество, 30.10.2019
Галина Медведева награждена золотой медалью имени Пушкина «За выдающийся вклад в литературу»
Молодые сотрудники колонии в Бурятии приняли присягу
Молодые сотрудники колонии в Бурятии приняли присягу
Общество, 30.10.2019
Сотрудники отдела охраны пообещали стоять на страже закона
13 машин скорой помощи получат медучреждения Бурятии
13 машин скорой помощи получат медучреждения Бурятии
Общество, 30.10.2019
На обновление автопарка службы скорой помощи республики выделено 38,6 млн рублей из федерального бюджета
Эстрадный конкурс «Наранай туяа» прошёл в Улан-Удэ
Эстрадный конкурс «Наранай туяа» прошёл в Улан-Удэ
Общество, 30.10.2019
В межрегиональном конкурсе приняли участие 94 юных исполнителей эстрадной песни
В конкурсе по бурятскому языку приняли участие почти 700 школьников
В конкурсе по бурятскому языку приняли участие почти 700 школьников
Общество, 30.10.2019
Конкурс на знание бурятского языка среди школьников этнической Бурятии «Эхэ хэлэн — манай баялиг» («Язык матери — наше богатство») прошёл 26 октября в Иволгинском дацане

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^