Школьникам в Бурятии вручили «паспорта пешеходов»

Для детей провели познавательную экскурсию



Для учащихся начальных классов Бичурской школы №1 провели «Пешеходную экскурсию» по правилам дорожного движения. Сначала школьники разработали безопасный маршрут от дома до школы.



В этом творческом процессе им помогли сотрудники полиции, которые вместе с ними прошли по маршруту, указали на самые оживленные и опасные участки дороги и объяснили, как правильно переходить проезжую часть и что делать, чтобы избежать дорожных ловушек.



- Выполнив непростое, но поучительное задание, учащиеся и сотрудники правопорядка разобрали дорожные ситуации, которые могут возникнуть по пути из дома в школу и обратно. Дети бурно обсуждали, как повести себя в каждом конкретном случае, - сообщает УГИБДД по Бурятии.



Сотрудники ГИБДД надеются, что подобные мероприятия научат ребят ориентироваться в дорожной обстановке и проявлять максимум внимания на проезжей части.



В завершение встречи участникам были вручены «паспорта пешеходов».





