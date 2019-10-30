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Школьникам в Бурятии вручили «паспорта пешеходов»

Школьникам в Бурятии вручили «паспорта пешеходов»
Общество, 
Для детей провели познавательную экскурсию

Для учащихся начальных классов Бичурской школы №1 провели «Пешеходную экскурсию» по правилам дорожного движения. Сначала школьники разработали безопасный маршрут от дома до школы.

В этом творческом процессе им помогли сотрудники полиции, которые вместе с ними прошли по маршруту, указали на самые оживленные и опасные участки дороги и объяснили, как правильно переходить проезжую часть и что делать, чтобы избежать дорожных ловушек.

- Выполнив непростое, но поучительное задание, учащиеся и сотрудники правопорядка разобрали дорожные ситуации, которые могут возникнуть по пути из дома в школу и обратно. Дети бурно обсуждали, как повести себя в каждом конкретном случае, - сообщает УГИБДД по Бурятии.

Сотрудники ГИБДД надеются, что подобные мероприятия научат ребят ориентироваться в дорожной обстановке и проявлять максимум внимания на проезжей части.

В завершение встречи участникам были вручены «паспорта пешеходов».


школьники ГИБДД
 
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