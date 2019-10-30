Мероприятие проходило в Мухоршибирском районе
Сотрудники и работники лечебно-исправительного учреждения, проживающие в улусе Балта Мухоршибирского района Бурятии, приняли активное участие в субботнике от ТОС «Черёмушки».
- Он оказали помощь в ремонте и уборке помещения, в котором планируется открыть Центр досуга для детей и взрослых, там будет функционировать небольшая библиотека и различные кружки, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Мужчины очистили от мусора и привели в порядок территорию будущего центра, а женщины покрасили стены здания снаружи.
Староста села Юлия Ендонова выразила слова благодарности всем сотрудникам и работникам, принявшим участие.
Сотрудники УФСИН Бурятии прибрались в будущем досуговом центре
Общество, Фото:
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