Сотрудники УФСИН Бурятии прибрались в будущем досуговом центре

Мероприятие проходило в Мухоршибирском районе



Сотрудники и работники лечебно-исправительного учреждения, проживающие в улусе Балта Мухоршибирского района Бурятии, приняли активное участие в субботнике от ТОС «Черёмушки».



- Он оказали помощь в ремонте и уборке помещения, в котором планируется открыть Центр досуга для детей и взрослых, там будет функционировать небольшая библиотека и различные кружки, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



Мужчины очистили от мусора и привели в порядок территорию будущего центра, а женщины покрасили стены здания снаружи.



Староста села Юлия Ендонова выразила слова благодарности всем сотрудникам и работникам, принявшим участие.



