В Японии к Олимпийским играм сшили кимоно с изображением Байкала

Байкал, лебеди и космические корабли можно увидеть на кимоно, созданном для России
Японские дизайнеры представили кимоно, на котором изображён силуэт озера Байкал. Проект «Imagine One World KImono Project» приурочен к Олимпийским играм, которые пройдут в Токио в 2020 году. Идея проекта – создать уникальные традиционные кимоно для 206 стран мира. Таким образом организаторы хотят объединить весь мир и выразить его единство и гармонию.
«Мы верим, что сила искусства может объединить целый мир. Красота искусства может легко и радостно восприниматься людьми, вне зависимости от их бэкграунда» - говорится на официальной странице проекта в Facebook.
На голубом кимоно, созданном для России, на одном из рукавов можно увидеть Байкал.
Создатели вдохновились также «Сказкой об Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке» и сказкой «Конёк-Горбунок». Также на кимоно изображены очертания музея Эрмитаж.
- Здесь танцуют балерины, лебеди и космический корабль «Союз». Это выражает роскошь, великую нацию культуры, искусства, науки и технологий, - описывают создатели наряд.
Они добавили, что высказывание русского писателя Фёдора Достоевского о том, что красота спасёт мир, идеально подходит проекту.
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Мероприятие проходило в Мухоршибирском районе
Байкал, лебеди и космические корабли можно увидеть на кимоно, созданном для России
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