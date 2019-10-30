В Японии к Олимпийским играм сшили кимоно с изображением Байкала

«Мы верим, что сила искусства может объединить целый мир. Красота искусства может легко и радостно восприниматься людьми, вне зависимости от их бэкграунда» - говорится на официальной странице проекта в Facebook.





Они добавили, что высказывание русского писателя Фёдора Достоевского о том, что красота спасёт мир, идеально подходит проекту.





Японские дизайнеры представили кимоно, на котором изображён силуэт озера Байкал. Проект «Imagine One World KImono Project» приурочен к Олимпийским играм, которые пройдут в Токио в 2020 году. Идея проекта – создать уникальные традиционные кимоно для 206 стран мира. Таким образом организаторы хотят объединить весь мир и выразить его единство и гармонию.На голубом кимоно, созданном для России, на одном из рукавов можно увидеть Байкал.Создатели вдохновились также «Сказкой об Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке» и сказкой «Конёк-Горбунок». Также на кимоно изображены очертания музея Эрмитаж.- Здесь танцуют балерины, лебеди и космический корабль «Союз». Это выражает роскошь, великую нацию культуры, искусства, науки и технологий, - описывают создатели наряд.