 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Октября

29 Октября

Популярное

Литератора из Иркутской области наградили медалью имени Пушкина

Литератора из Иркутской области наградили медалью имени Пушкина
Общество, 
Галина Медведева награждена золотой медалью имени Пушкина «За выдающийся вклад в литературу»

В городе Железноводске Ставропольского края завершился заключительный этап X международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь». Он проходил с 14 по 18 октября и был посвящён памяти двух поэтов — 220-летию со дня рождения Александра Пушкина и 205-летию со дня рождения Михаила Лермонтова.

Директор регионального центра русского языка, фольклора и этнографии в Иркутской области Галина Медведева награждена золотой медалью имени Пушкина «За выдающийся вклад в литературу».

В этом году для участия в мероприятии поступило 302 произведения из Москвы, Санкт-Петербурга, других регионов России и из зарубежных стран. К участию в творческом конкурсе было допущено 167 произведений, 90 из которых попали в короткий список.

Среди участников также были выдающиеся славянские литераторы из России, Украины, Белоруссии, Австрии, Сербии и Китая.

Отбор произведений для участия в конкурсе ежегодно осуществляется в семи номинациях: проза, поэзия, публицистика, литература для детского и юношеского возраста, литература по истории славянских народов, работы по славянскому литературоведению, литературные киносценарии, сообщает пресс-служба министерства архивов и культуры Иркутской области.

литература премия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Школьникам в Бурятии вручили «паспорта пешеходов»
Школьникам в Бурятии вручили «паспорта пешеходов»
Общество, 30.10.2019
Для детей провели познавательную экскурсию
Сотрудники УФСИН Бурятии прибрались в будущем досуговом центре
Сотрудники УФСИН Бурятии прибрались в будущем досуговом центре
Общество, 30.10.2019
Мероприятие проходило в Мухоршибирском районе
В Японии к Олимпийским играм сшили кимоно с изображением Байкала
В Японии к Олимпийским играм сшили кимоно с изображением Байкала
Общество, 30.10.2019
Байкал, лебеди и космические корабли можно увидеть на кимоно, созданном для России
Литератора из Иркутской области наградили медалью имени Пушкина
Литератора из Иркутской области наградили медалью имени Пушкина
Общество, 30.10.2019
Галина Медведева награждена золотой медалью имени Пушкина «За выдающийся вклад в литературу»
Молодые сотрудники колонии в Бурятии приняли присягу
Молодые сотрудники колонии в Бурятии приняли присягу
Общество, 30.10.2019
Сотрудники отдела охраны пообещали стоять на страже закона
13 машин скорой помощи получат медучреждения Бурятии
13 машин скорой помощи получат медучреждения Бурятии
Общество, 30.10.2019
На обновление автопарка службы скорой помощи республики выделено 38,6 млн рублей из федерального бюджета
Эстрадный конкурс «Наранай туяа» прошёл в Улан-Удэ
Эстрадный конкурс «Наранай туяа» прошёл в Улан-Удэ
Общество, 30.10.2019
В межрегиональном конкурсе приняли участие 94 юных исполнителей эстрадной песни
В конкурсе по бурятскому языку приняли участие почти 700 школьников
В конкурсе по бурятскому языку приняли участие почти 700 школьников
Общество, 30.10.2019
Конкурс на знание бурятского языка среди школьников этнической Бурятии «Эхэ хэлэн — манай баялиг» («Язык матери — наше богатство») прошёл 26 октября в Иволгинском дацане
Стихотворения на 15 языках прочтут в Улан-Удэ
Стихотворения на 15 языках прочтут в Улан-Удэ
Общество, 30.10.2019
Событие произойдёт на Ночи искусств
В Бурятии регистраторы переписи обновили адреса домов
В Бурятии регистраторы переписи обновили адреса домов
Общество, 30.10.2019
В рамках подготовки ко всероссийской переписи населения 2020 года завершён один из важных этапов подготовки – регистраторский обход населенных пунктов Бурятии
В Улан-Удэ проверят освещение возле всех школ
В Улан-Удэ проверят освещение возле всех школ
Общество, 30.10.2019
В Улан-Удэ проверят освещение возле всех школ
В Бурятии напишут большой этнографический диктант
В Бурятии напишут большой этнографический диктант
Общество, 30.10.2019
Акция пройдёт 1 ноября по всей стране
Иркутянка прописала в квартире 24 иностранца из СНГ
Иркутянка прописала в квартире 24 иностранца из СНГ
Общество, 30.10.2019
За каждого прописанного человека женщина получала по 300 рублей
Победители конкурса президентских грантов из Бурятии попали в топ-100
Победители конкурса президентских грантов из Бурятии попали в топ-100
Общество, 30.10.2019
Общественники строили пешеходные тропы и развивали инклюзивный туризм

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^