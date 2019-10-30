Литератора из Иркутской области наградили медалью имени Пушкина

Галина Медведева награждена золотой медалью имени Пушкина «За выдающийся вклад в литературу»



В городе Железноводске Ставропольского края завершился заключительный этап X международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь». Он проходил с 14 по 18 октября и был посвящён памяти двух поэтов — 220-летию со дня рождения Александра Пушкина и 205-летию со дня рождения Михаила Лермонтова.



Директор регионального центра русского языка, фольклора и этнографии в Иркутской области Галина Медведева награждена золотой медалью имени Пушкина «За выдающийся вклад в литературу».



В этом году для участия в мероприятии поступило 302 произведения из Москвы, Санкт-Петербурга, других регионов России и из зарубежных стран. К участию в творческом конкурсе было допущено 167 произведений, 90 из которых попали в короткий список.



Среди участников также были выдающиеся славянские литераторы из России, Украины, Белоруссии, Австрии, Сербии и Китая.



Отбор произведений для участия в конкурсе ежегодно осуществляется в семи номинациях: проза, поэзия, публицистика, литература для детского и юношеского возраста, литература по истории славянских народов, работы по славянскому литературоведению, литературные киносценарии, сообщает пресс-служба министерства архивов и культуры Иркутской области.



