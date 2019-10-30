Сотрудники отдела охраны пообещали стоять на страже закона
В городе Гусиноозёрск в исправительной колонии № 1 молодые сотрудники отдела охраны учреждения приняли присягу. Они дали обещание стоять на страже закона и правопорядка, уважать и соблюдать права человека и добросовестно исполнять служебные обязанности, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
С принятием присяги сотрудников поздравил начальник учреждения Александр Кулешов. Он отметил, что принятие присяги — это первый и важный шаг в службе молодого сотрудника. Также он пожелал им достойно нести службу в уголовно-исполнительной системе.
Молодые сотрудники колонии в Бурятии приняли присягу
Общество, Фото:
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