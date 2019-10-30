В селе в Бурятии отрывается современный кинозал









В Бурятии 8 ноября пройдут первые показы в оснащенном кинозале в селе Кижинга Кижингинского района в рамках национального проекта «Культура».В Кижинге проживают более 6 тысяч человек. Любители кино выезжают за 200 километров в город Улан-Удэ для просмотра фильмов на широких экранах, а также в 3D формате.В этом году была подана заявка на отбор организаций, осуществляющих кинопоказ в рамках федерального проекта. Весной этого года сотрудникам районного дома культуры удалось выиграть грант в размере 5 млн рублей на оснащение дома культуры всем необходимым для просмотра кинофильмов.- На полученную сумму приобрели цифровой кинопроектор с аксессуарами, сервер воспроизведения, киноэкран, системы для 3D показа, звуковой кинопроцессор, 16 колонок окружения, семь усилителей мощности, три сабвуфера, три заэкранных громкоговорителя, активную звуковую колонку для контроля звука, источник бесперебойного питания, два комплекта коммутации для цифрового и звукового оборудования, кабельной продукции, программно-аппаратное средство, - сообщат пресс-служба минкультуры Бурятии.По планам, кинопоказы будут проводиться 5 раз в неделю. Стоимость билетов будет варьироваться от 100 до 150 рублей.- Как отмечают сотрудники Кижингинского дома культуры, самое главное в таком большом деле, как оснащение кинозала – это грамотное составление документации при подаче заявки в Фонд кино. Немного накладно и то, что кинобудка, кинобар, кинокасса не входят в смету, работникам дома культуры придется работать над этим самим, - отмечают в министерстве.Площадь дома культуры «Одон» составляет 722,4 квадратных метров, в зрительном зале 212 посадочных мест. Здесь проводятся все праздничные мероприятия, репетиции участников народных коллективов и творческих объединений. Всего функционирует пять народных коллективов, в которых числятся 113 человек, клубных формирований – 18, участников – 274.