На обновление автопарка службы скорой помощи республики выделено 38,6 млн рублей из федерального бюджета
В 2019 году медицинские учреждения Бурятии получат 13 машин скорой помощи. На обновление автопарка службы скорой помощи республики из федерального бюджета выделили 38,6 млн. рублей, сообщает пресс-служба минздрава Бурятии.
Автомобили распределили в 10 муниципальных районов, Территориальный центр медицины катастроф и станцию скорой медицинской помощи Улан-Удэ.
Машины класса «В», которые отправятся в центральные районные больницы, предназначены для проведения лечебных мероприятий силами врачебной (фельдшерской) бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе. Службы скорой медицинской помощи Улан-Удэ и центра медицины катастроф пополнят автопарк реанимобилями, то есть машинами С-класса. В оснащение таких карет входит реанимационный набор. Поставка машин будет осуществлена до конца этого года.
В прошлом году новые 20 автомобилей скорой помощи получили 19 районов республики. Ещё 20 машин класса «В» поступили в Бурятию в начале этого года. А летом ключи от нового санитарного транспорта вручили главным врачам шести медицинских организаций.
13 машин скорой помощи получат медучреждения Бурятии
Общество, Фото:
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