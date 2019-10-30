Эстрадный конкурс «Наранай туяа» прошёл в Улан-Удэ

В межрегиональном конкурсе приняли участие 94 юных исполнителей эстрадной песни



29 октября на сцене Бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева состоялся финал межрегионального детского конкурса исполнителей эстрадной песни «Наранай туяа – Лучики солнца», сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.



В конкурсе участвовали 94 юных талантов - это солисты и вокальные ансамбли из Бурятии и Иркутской области. Исполнители из Иркутской области ежегодно принимают активное участие в конкурсе. На этот раз область представили шесть конкурсантов из Тулуна, Осинского и Баендаевского районов.



Отборочные прослушивания конкурса продолжались два дня. Жюри и педагоги конкурсантов отметили высокий уровень подготовки участников. В финал конкурса прошли 16 участников.



Гран-при, кубок конкурса, денежный приз завоевала Алина Иванова, ученица детской школы искусств имени Бау Ямпилова при колледже искусств имени Петра Чайковского (руководитель Дулма Сунрапова).



Министерство спорта и молодёжной политики Бурятии вручило Алине путёвку во всероссийский детский центр «Океан».



Призёрам конкурса вручены денежные призы и памятные сувениры от Республиканского центра народного творчества.



Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева вручила свой личный приз в размере 10 тысяч рублей 8-летней Саране Гэндэновой.





