В конкурсе по бурятскому языку приняли участие почти 700 школьников

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Конкурс на знание бурятского языка среди школьников этнической Бурятии «Эхэ хэлэн — манай баялиг» («Язык матери — наше богатство») прошёл 26 октября в Иволгинском дацане



Мероприятие проводится в Буддийском университете «Даши Чойнхорлин» им. Д.Д. Заяева каждый месяц учебного года с октября по май, начиная с июня 2014 года, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Всего в конкурсе участвовало 82 команды или около 700 человек. Из них почти половина — это учащиеся улан-удэнских средних школ, многие из которых впервые принимали участие в этом фестивале. Посоревноваться в знании бурятского языка и культуры в Иволгинский дацан приехали дети разных национальностей.



Участники конкурса вновь соревновались в знании литературы, музыки (играли на морин-хууре, исполняли известные советские песни в переводе на бурятский язык), в знании ежедневных духовных Посланий Хамбо Ламы Этигэлова и в рукоделии - девочки шили из овечьих шкур варежки, тулупчики, вязали из грубой овечьей шерсти носки, а мальчики защищали свое домашнее задание - собственноручно изготовленные хYнаг — ведра, кадки, бочки из дерева. Также здесь развернулась выставка работ из пластилина, в этот раз на тему «Хии Морин».



Победителем конкурса вновь стала команда Бичурского района, представителей с. Средний Харлун.



Организаторы отмечают, что за последние несколько лет уже привыкли к победам детей из Харлуна, ведь глава сельского поселения «Средне-Харлунское» Бичурского района Белигто Жигжитов лично работает с каждым из них, ищет и находит средства для организации поездки детей на праздник в Иволгинском дацане.



- В 2019 году наши старшеклассники, закончив школу, покинули команду, я собрал новую - из учащихся младших и средних классов. Для меня самого сегодняшняя победа стала неожиданностью. Конечно, мы надеялись, но все же нам в начале дня сказали, что мы можем и не победить с нашими малышами, я тогда подумал: «А вдруг «выстрелим»?» И вот, победа все-таки вновь досталась нам, и это очень и очень радостно! – поделился Белигто Жигжитов.



Он также выразил свою признательность Сангхе России за фестиваль по сохранению родного языка и стремление сохранить национальную культуру, научить детей шить и строить, работать с деревом, передать знания и опыт предков.



