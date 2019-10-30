Книга педагога из Улан-Удэ получила гран-при международного форума

Презентация книги «Оптимист проверяется жизнью в Национальной библиотеке Бурятии
На 5 юбилейном международном медифоруме, который на днях проходил в Артеке, автор книги получила гран-при за книгу «Оптимист проверяется жизнью» и диплом министерства культуры Бурятии.
Презентация книги «Оптимист проверяется жизнью» педагога и журналиста, одного из известных и авторитетных исследователей детских СМИ России, Людмилы Доржиевой состоялась в Национальной библиотеке Бурятии.
Книга издана в рамках городского конкурса социальных проектов, организованного комитетом социальной политике администрации города. Издание приурочено к 50-летию педагогической деятельности автора. На встрече присутствовали коллеги, друзья и ученики.
- Призвание настоящего педагога в том, он учит добывать знания. Он раскрывает и развивает в каждом ребёнке его личность, его индивидуальность, его способности и таланты, - такими словами была открыта презентация.
Присутствующие отметили, что книга ориентирована на широкий круг читателя, сообщает управление по информационной политике.
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Презентация книги «Оптимист проверяется жизнью в Национальной библиотеке Бурятии
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