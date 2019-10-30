Медик выписал лекарство и забрал его вместо пациента
Наркополицейские Забайкальского края выявили служебный подлог, который совершил медицинский работник районной больницы.
Установлено, что подозреваемый, имея полномочия по рецептурному отпуску медицинских препаратов, выписал рецепт на имя одного из пациентов, состоящего у него на учёте. Затем под предлогом того, что больной по состоянию здоровья не может сам прийти в аптеку, приобрёл препарат и самостоятельно употребил его.
В отношении врача-психиатра возбуждено уголовное дело за служебный подлог.
- В настоящее время сотрудники полиции обеспечивают оперативное сопровождение расследования уголовного дела, устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности злоумышленника, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Медику грозит до двух лет лишения свободы.
Нарушение выявлено в рамках так называемой «аптечной наркомании» в результате проведения оперативных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков.
В Забайкалье врач-психиатр незаконно получил рецептурный препарат
Общество, Фото:
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