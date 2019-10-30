Поручение было отдано на планёрном совещании в администрации города
Для устройства качественного освещения необходимо обеспечить работу целой системы. У школы № 26 в Улан-Удэ для этого всё есть, но само освещение не работает.
- Столбы вокруг школы установлены, светильники повешены, провода сделаны, а освещения нет. Отработайте вместе с комитетом городского хозяйства, - обратился мэр Игорь Шутенков к и.о. председателя комитета по образованию Любови Цепковой.
Любови Цепковой поручено провести ревизию всех образовательных учреждений, находящихся в их ведомстве, для организации освещения их территорий. Об этом сообщили в администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ проверят освещение возле всех школ
Общество, Фото:
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