В Улан-Удэ проверят освещение возле всех школ

Поручение было отдано на планёрном совещании в администрации города



Для устройства качественного освещения необходимо обеспечить работу целой системы. У школы № 26 в Улан-Удэ для этого всё есть, но само освещение не работает.



- Столбы вокруг школы установлены, светильники повешены, провода сделаны, а освещения нет. Отработайте вместе с комитетом городского хозяйства, - обратился мэр Игорь Шутенков к и.о. председателя комитета по образованию Любови Цепковой.



Любови Цепковой поручено провести ревизию всех образовательных учреждений, находящихся в их ведомстве, для организации освещения их территорий. Об этом сообщили в администрации Улан-Удэ.





