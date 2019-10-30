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В магазине в Бурятии продавали масло без документов

В магазине в Бурятии продавали масло без документов
Общество,  Фото:Россельхознадзор
Реализация продукции без документов запрещена

В магазине в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии продавали масло без документов. Нарушение выявил инспектор Россельхознадзора во время внеплановой проверки.

- В морозильной камере магазина установлен факт хранения с целью реализации продукции животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов (ветеринарного свидетельства формы № 2 или ветеринарной справки № 4) – масла сливочного «Алтайское» весом 0,6 кг. Отсутствие документов не позволяет установить качество и безопасность продукции, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В отношении предпринимателя возбуждено административное. Реализация продукции без документов запрещена.
Россельхознадзор
 
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