В магазине в Бурятии продавали масло без документов

Реализация продукции без документов запрещена



В магазине в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии продавали масло без документов. Нарушение выявил инспектор Россельхознадзора во время внеплановой проверки.



- В морозильной камере магазина установлен факт хранения с целью реализации продукции животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов (ветеринарного свидетельства формы № 2 или ветеринарной справки № 4) – масла сливочного «Алтайское» весом 0,6 кг. Отсутствие документов не позволяет установить качество и безопасность продукции, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В отношении предпринимателя возбуждено административное. Реализация продукции без документов запрещена.

