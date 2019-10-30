В Иркутской области уволят шесть директоров школ за недостоверные результаты экзаменов

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Несколько лет подряд одни и те же школы подают недостоверные результаты



В Иркутской области руководители шести образовательных организаций будут уволены. Некоторым директорам школ вынесут строгое предупреждение за необъективно поданные результаты всероссийских проверочных работ учащихся.



- Если мы приучим педагогов не лукавить, тогда и наши дети не будут изворачиваться на экзаменах, и перестанут нести с собой в экзаменационную аудиторию телефоны и шпаргалки, - заявила министр образования Валентина Перегудова.



На протяжении ряда лет одни и те же школы показывают недостоверные результаты проверочных работ, сообщает пресс-служба министерства образования региона.