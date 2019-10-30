Несколько лет подряд одни и те же школы подают недостоверные результаты
В Иркутской области руководители шести образовательных организаций будут уволены. Некоторым директорам школ вынесут строгое предупреждение за необъективно поданные результаты всероссийских проверочных работ учащихся.
- Если мы приучим педагогов не лукавить, тогда и наши дети не будут изворачиваться на экзаменах, и перестанут нести с собой в экзаменационную аудиторию телефоны и шпаргалки, - заявила министр образования Валентина Перегудова.
На протяжении ряда лет одни и те же школы показывают недостоверные результаты проверочных работ, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
В Иркутской области уволят шесть директоров школ за недостоверные результаты экзаменов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Реализация продукции без документов запрещена
Медик выписал лекарство и забрал его вместо пациента
Презентация книги «Оптимист проверяется жизнью в Национальной библиотеке Бурятии
Вскоре кинолюбителям не нужно будет ездить в Улан-Удэ, чтобы посмотреть фильм
Учиться в ней смогут более 1,2 тысяч школьников
Школьники смогут узнать о сохранении морских экосистем в игровой форме
На 74-м году жизни скончался композитор, автор известных песен об Иркутске, председатель региональной общественной организации «Союз композиторов» Владимир Георгиевич Зоткин
«Отчим стал жертвой просто за то, что был грамотным…» «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с митинга памяти жертв политических репрессий
В Заиграевском районе прошла акция «Нет ненависти и вражде!»
Для детей провели познавательную экскурсию
Мероприятие проходило в Мухоршибирском районе
Байкал, лебеди и космические корабли можно увидеть на кимоно, созданном для России
Галина Медведева награждена золотой медалью имени Пушкина «За выдающийся вклад в литературу»
Сотрудники отдела охраны пообещали стоять на страже закона
На обновление автопарка службы скорой помощи республики выделено 38,6 млн рублей из федерального бюджета