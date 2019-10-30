Реализацию рыбы без документов запретили
В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии индивидуальный предприниматель торговал замороженной форелью общим весом 7,2 кг. Однако ветеринарное свидетельство или ветеринарная справка отсутствовали.
- Это не позволяет установить качество и безопасность продукции и является нарушением п. 2 и п. 3 Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении, реализация рыбы без документов запрещена.
Нарушение выявил во время проведения рейда по местам неустановленной торговли.
На севере Бурятии торговали форелью без документов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Реализацию рыбы без документов запретили
Несколько лет подряд одни и те же школы подают недостоверные результаты
Реализация продукции без документов запрещена
Медик выписал лекарство и забрал его вместо пациента
Презентация книги «Оптимист проверяется жизнью в Национальной библиотеке Бурятии
Вскоре кинолюбителям не нужно будет ездить в Улан-Удэ, чтобы посмотреть фильм
Учиться в ней смогут более 1,2 тысяч школьников
Школьники смогут узнать о сохранении морских экосистем в игровой форме
На 74-м году жизни скончался композитор, автор известных песен об Иркутске, председатель региональной общественной организации «Союз композиторов» Владимир Георгиевич Зоткин
«Отчим стал жертвой просто за то, что был грамотным…» «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с митинга памяти жертв политических репрессий
В Заиграевском районе прошла акция «Нет ненависти и вражде!»
Для детей провели познавательную экскурсию
Мероприятие проходило в Мухоршибирском районе
Байкал, лебеди и космические корабли можно увидеть на кимоно, созданном для России
Галина Медведева награждена золотой медалью имени Пушкина «За выдающийся вклад в литературу»