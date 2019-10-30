На севере Бурятии торговали форелью без документов

Общество, Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Реализацию рыбы без документов запретили



В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии индивидуальный предприниматель торговал замороженной форелью общим весом 7,2 кг. Однако ветеринарное свидетельство или ветеринарная справка отсутствовали.



- Это не позволяет установить качество и безопасность продукции и является нарушением п. 2 и п. 3 Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении, реализация рыбы без документов запрещена.



Нарушение выявил во время проведения рейда по местам неустановленной торговли.



