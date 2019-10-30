За каждого прописанного человека женщина получала по 300 рублей
В Иркутске суд рассмотрит уголовное дело в отношении 52–летней местной жительницы, обвиняемой в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении.
Как выяснилось, иркутянка с апреля по сентябрь этого года зарегистрировала путём подачи заявления в МФЦ 24 иностранцев из Узбекистана, Киргизстана и Таджикистана. Фактически в квартире они не проживали. За свои услуги женщина получала денежное вознаграждение от 300 рублей за каждого прописанного человека.
- По данному факту было возбуждено уголовное дело, в настоящий момент оно передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутянка прописала в квартире 24 иностранца из СНГ
Общество, Фото:
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