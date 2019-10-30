Победители конкурса президентских грантов из Бурятии попали в топ-100

Общественники строили пешеходные тропы и развивали инклюзивный туризм
В России определили 100 лучших проектов, которые были поддержаны президентскими грантами в 2017 году и были реализованы к концу 2018 года.
Экспертная оценка основывалась на трёх составляющих: качестве реализации проекта, достижении социальных результатов и информационной открытости. Одним из основных критериев являлась возможность распространения опыта на другие регионы.
В итоге в топ-100 попали два проекта, реализованные в Бурятии, сообщает пресс-служба правительства республики.
Одним из лучших признан проект Ассоциации «Большая Байкальская тропа – Бурятия». Добровольцы – студенты и воспитанники детских домов – строили пешеходные и велосипедные тропы на территории Тункинского нацпарка, в районе села Улюн Баргузинского района и села Танхой Кабанского района.
Ещё одним проектом, попавшим в топ-100, стал инклюзивный тур «Доступная Бурятия - Доступный Байкал», реализованный региональным общественным фондом инвалидов-колясочников «Общество без барьеров».
Организация занялась развитием инклюзивного туризма. В рамках проекта была обеспечена доступность для людей с инвалидностью туристических объектов: Цогчен дугана Улан-Удэнского дацана, музея истории Бурятии, в котором создана интерактивно-тактильная юрта и пляжа в особой экономической зоне «Байкальская гавань». В последней, кроме дорожек, построен домик с обогревом для переодевания и медицинской помощи.
Также на средства гранта закуплено оборудование для туристов с поражением опорно-двигательного аппарата и проблемами зрения – в частности, инвалидная коляска для плавания и два велосипеда-тандема.
Для представителей туристских, гостиничных компаний, сотрудников музеев проведены семинары-тренинги по сопровождению людей с инвалидностью. Итогом проекта стал двухдневный инва-слёт «Байкал-2018» на берегу Байкала.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно определились победители президентских грантов 2019 года. Победили 11 проектов из Бурятии.
Победители конкурса президентских грантов из Бурятии попали в топ-100
Общество, Фото:
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